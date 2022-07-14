Общество

Пензенцам рассказали, какие работы сейчас идут на улице Рябова

Печать
Telegram

Правительство Пензенской области прокомментировало сообщения горожан, которые пожаловались на замерший ремонт улицы Рябова.

«Дорогу закрыли. На данный момент сняли асфальт и накопали ям. Ни одного человека из рабочих на данном участке не присутствует. Скоро начнется сезон дождей, и там вообще невозможно будет даже пройти. Предприниматели терпят большие убытки», - констатировала интернет-пользовательница на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель областного правительства напомнил, что ремонт дороги начался в мае 2022 года.

«В настоящий момент подрядной организацией ООО «НПО «Авангард» проводятся подготовительные работы для устройства ливневой и напорной канализации. А именно на базе идут работы по сварке труб для устройства напорной канализации. С понедельника, 18 июля, подрядчик приступит к устройству ливневой канализации.

Сроки капитального ремонта составляют 11 месяцев. У каждого этапа строительства - своя длительность. Уже были проведены работы по демонтажу старого покрытия дороги, продолжатся работы по переобустройству инженерных сетей», - говорится в ответе.

Протяженность ремонтируемого участка - 1 907 метров, дорога будет двухполосной, с тротуарами по обеим сторонам. Сдать объект в эксплуатацию планируют в июне 2023 года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Представитель областного правительства напомнил, что ремонт дороги начался в мае 2022 года...

Сроки капитального ремонта составляют 11 месяцев...

Сдать объект в эксплуатацию планируют в июне 2023 года...

Это как?

Гость||

Июнь с апреле перепутали?

Гость||

Очковтиратели. Сказали бы сразу через год, а то говорили к июню, но забыли сказать какого года.

Да про ливнёвку... думаю сейчас там после грозы море.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте