Пензенцам рассказали, какие работы сейчас идут на улице Рябова

14.07.2022 | 17:13

Правительство Пензенской области прокомментировало сообщения горожан, которые пожаловались на замерший ремонт улицы Рябова.

«Дорогу закрыли. На данный момент сняли асфальт и накопали ям. Ни одного человека из рабочих на данном участке не присутствует. Скоро начнется сезон дождей, и там вообще невозможно будет даже пройти. Предприниматели терпят большие убытки», - констатировала интернет-пользовательница на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель областного правительства напомнил, что ремонт дороги начался в мае 2022 года.

«В настоящий момент подрядной организацией ООО «НПО «Авангард» проводятся подготовительные работы для устройства ливневой и напорной канализации. А именно на базе идут работы по сварке труб для устройства напорной канализации. С понедельника, 18 июля, подрядчик приступит к устройству ливневой канализации.

Сроки капитального ремонта составляют 11 месяцев. У каждого этапа строительства - своя длительность. Уже были проведены работы по демонтажу старого покрытия дороги, продолжатся работы по переобустройству инженерных сетей», - говорится в ответе.

Протяженность ремонтируемого участка - 1 907 метров, дорога будет двухполосной, с тротуарами по обеим сторонам. Сдать объект в эксплуатацию планируют в июне 2023 года.