Пензенцы рассказали о замершем ремонте улицы Рябова

13.07.2022 | 09:39

Жители Пензы недоумевают, почему приостановлен ремонт на одном из самых проблемных городских участков - улице Рябова. Проблему озвучили на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Дорогу закрыли. На данный момент сняли асфальт и накопали ям. Ни одного человека из рабочих на данном участке не присутствует. Скоро начнется сезон дождей, и там вообще невозможно будет даже пройти. Предприниматели терпят большие убытки», - констатировала интернет-пользовательница.

По ее мнению, год, выделенный для ремонта, - это уже много. А при учете того, что сейчас работы не проводятся, обновление дороги может затянуться и на два.

Этот комментарий оказался не единственным. О заморозке работ на Рябова сообщила еще одна женщина: «Все раскопано и ничего не сделано».

По данным на 9:35 13 июля, горожанкам никто не ответил.

К капитальному ремонту улицы Рябова специалисты приступили в середине мая.

На время ремонта с обеих сторон улицы поставили ограждение и знаки «Проезд запрещен». Сотрудники предприятий имеют возможность добраться до работы, другим автомобилистам приходится выбирать путь в объезд.

К июню 2023 года специалистам предстоит обновить почти два километра проезжей части.