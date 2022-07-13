Пензенцы рассказали о замершем ремонте улицы Рябова

Жители Пензы недоумевают, почему приостановлен ремонт на одном из самых проблемных городских участков - улице Рябова. Проблему озвучили на странице губернатора во «ВКонтакте».
«Дорогу закрыли. На данный момент сняли асфальт и накопали ям. Ни одного человека из рабочих на данном участке не присутствует. Скоро начнется сезон дождей, и там вообще невозможно будет даже пройти. Предприниматели терпят большие убытки», - констатировала интернет-пользовательница.
По ее мнению, год, выделенный для ремонта, - это уже много. А при учете того, что сейчас работы не проводятся, обновление дороги может затянуться и на два.
Этот комментарий оказался не единственным. О заморозке работ на Рябова сообщила еще одна женщина: «Все раскопано и ничего не сделано».
По данным на 9:35 13 июля, горожанкам никто не ответил.
К капитальному ремонту улицы Рябова специалисты приступили в середине мая.
На время ремонта с обеих сторон улицы поставили ограждение и знаки «Проезд запрещен». Сотрудники предприятий имеют возможность добраться до работы, другим автомобилистам приходится выбирать путь в объезд.
К июню 2023 года специалистам предстоит обновить почти два километра проезжей части.
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Год делать 2 километра дороги. Темпы работ просто поражают ))