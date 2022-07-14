63% новых случаев коронавируса подтвердили в Пензе

14.07.2022 | 14:33

В Пензенской области в четверг, 14 июля, выявили 35 случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся составило 188 393.

13-го июля в регионе подтвердили 33 случая COVID-19, 12-го - 30, 11-го - 32.

В суточную статистику попали Пенза (22 новых пациента), Бессоновский район (5), ЗАТО Заречный (4), а также Колышлейский (2), Сердобский и Кузнецкий (по 1) районы.

Госпитализация потребовалась 24 инфицированным.

За сутки медики выписали 33 человека и зарегистрировали 2 новые смерти от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 188 358, умерших - 5 968, сообщили в региональном оперативном штабе.