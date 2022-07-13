Общество

Более 100 000 пензенцев пользуются тайным словом при общении с ПФР

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Кодовое слово для получения персональных консультаций, касающихся выплат, установили более 100 000 жителей Пензенской области. Паролем пользуются при общении по телефону со специалистами единого контакт-центра и горячих линий территориальных органов Пенсионного фонда России.

Консультацию по общим пенсионным и социальным вопросам у операторов может получить любой желающий. Однако сведения, касающиеся персональных данных граждан, сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Кодовое слово позволяет запросить персональные сведения по телефону, не посещая клиентскую службу.

«С помощью кодового слова можно получить информацию, содержащую личные данные, например сведения о размере пенсии или социальных выплат, о состоянии индивидуального лицевого счета или об остатке материнского капитала», - пояснили в отделении ПФР по Пензенской области.

При звонке с номера телефона, указанного в заявлении, дополнительных идентифицирующих сведений не понадобится. В случае обращения с другого номера потребуется назвать данные паспорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, а также в клиентской службе.

«Получить персональные консультации по кодовому слову можно в едином контакт-центре по номеру 8 (800) 600-00-00, а также по горячим линиям территориальных органов ПФР», - добавили в пресс-службе ПФР.

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Гость||

Как бывший начальник Горжилстройтехинспекции Пензы Левченко И.Н. после ареста Белозерцева и увольнения ее за памятники культурного наследия Пензы всплыла начальником в Тамбове в той же должности. Где прокуратура?

Гость||

А её разве в розыск объявляли?

Гость||

А кто сладко ест зачем работать.

Гость||

Поясните бестолковому, как бывший начальник Горжилстройтехинспекции г. Пензы Левченко И.Н. снятая с должности после ареста Белозерцева И.А. и увольнения ее за безконтрольность памятников культурного наследия города всплыла начальником этой же структуры в Тамбове и в той же должности. Где честность то у нас и правда?

Гость||

Сим-Сим, откройся !

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