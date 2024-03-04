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Криминал

Пензячка недооценила подругу мужа и стала жертвой вымогательства

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Из-за обиды и ревности 23-летняя жительница Пензы может оказаться за решеткой на четыре года. Горожанку задели слова знакомой, и она прибегла к шантажу.

Согласно материалам дела, пострадавшая - 22-летняя пензячка. Она обратилась в полицию и рассказала, что приревновала супруга к его знакомой. Решив разобраться с соперницей, женщина встретилась с ней и высказала претензии.

Но беседа обернулась не так, как планировала горожанка: собеседница стала требовать у нее 5 000 рублей за нераспространение интимных снимков. Платить пензячка отказалась.

Полицейские задержали подозреваемую и допросили. Та во всем призналась и пояснила: интимные фотографии жертвы она нашла в мобильном телефоне знакомого, просматривая в нем снимки. Когда мужчина отвлекся, пензячка скачала их на свой сотовый. К шантажу она прибегла потому, что пострадавшая обидела ее оскорблениями.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

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