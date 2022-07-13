Общество

24 жителям региона с COVID-19 потребовалась госпитализация

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В Пензенской области зарегистрировали 33 новых случая коронавируса: 10 - в Пензе, 5 - в Заречном, 4 - в Пензенском районе, по 2 - в Колышлейском, Лопатинском, Сердобском, Кузнецком и Шемышейском.

Единичные случаи выявлены в Бессоновском, Никольском, Башмаковском и Тамалинском районах. Таковы данные регионального оперативного штаба, опубликованные в среду, 13 июля.

За сутки госпитализация потребовалась 24 жителям региона с COVID-19.

«12 июля выздоровевших - 10 человек. Итого выздоровевших - 181 984», - уточнили в оперштабе.

Случаи смерти от коронавируса в тот день не подтвердились. Число умерших застыло на отметке 5 966.

С начала пандемии зарегистрировано в общей сложности 188 358 случаев COVID-19.

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Гость||

Опять лапша на уши

Гость||

Поясните бестолковому, как бывший начальник Горжилстройтехинспекции г. Пензы Левченко И.Н. снятая с должности после ареста Белозерцева И.А. и увольнения ее за безконтрольность памятников культурного наследия города всплыла начальником этой же структуры в Тамбове и в той же должности. Где честность то у нас и правда?

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