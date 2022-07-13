24 жителям региона с COVID-19 потребовалась госпитализация

13.07.2022 | 13:45

В Пензенской области зарегистрировали 33 новых случая коронавируса: 10 - в Пензе, 5 - в Заречном, 4 - в Пензенском районе, по 2 - в Колышлейском, Лопатинском, Сердобском, Кузнецком и Шемышейском.

Единичные случаи выявлены в Бессоновском, Никольском, Башмаковском и Тамалинском районах. Таковы данные регионального оперативного штаба, опубликованные в среду, 13 июля.

За сутки госпитализация потребовалась 24 жителям региона с COVID-19.

«12 июля выздоровевших - 10 человек. Итого выздоровевших - 181 984», - уточнили в оперштабе.

Случаи смерти от коронавируса в тот день не подтвердились. Число умерших застыло на отметке 5 966.

С начала пандемии зарегистрировано в общей сложности 188 358 случаев COVID-19.