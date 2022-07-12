Нет детей: в Кузнецке придется законсервировать корпуса в садах

12.07.2022 | 14:54

В Кузнецке уменьшается количество детей дошкольного возраста. Об этом на совещании в администрации города, которое состоялось в понедельник, 11 июля, рассказала начальник управления образования Лариса Борисова.

Согласно ее отчету, сейчас в Кузнецке действуют 32 образовательных учреждения, дошкольных из них 11. Число воспитанников городских детсадов - около 3 900.

«Численность детей в общеобразовательных организациях стабильна, а в дошкольных убывает с каждым годом. Поэтому на сегодняшний момент принято решение, что корпуса детских садов № 29 (второй корпус) и № 7 (второй корпус) будут законсервированы», - сообщила Лариса Борисова.

Что касается кадрового обеспечения, то в детских садах города все вакансии заняты, дефицита нет.

Дошкольным образовательным учреждениям Кузнецка выделяется из бюджета 1 млн 264 тыс. рублей. Деньги идут на приобретение компьютеров, конструкторов, игрушек, канцтоваров, развивающих пособий.

Кроме того, детсады активно привлекают внебюджетные средства, занимаясь дополнительной коммерческой деятельностью. На них ремонтируются помещения, заменяется устаревшее оборудование.