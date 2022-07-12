Общество

Нет детей: в Кузнецке придется законсервировать корпуса в садах

Печать
Telegram

В Кузнецке уменьшается количество детей дошкольного возраста. Об этом на совещании в администрации города, которое состоялось в понедельник, 11 июля, рассказала начальник управления образования Лариса Борисова.

Согласно ее отчету, сейчас в Кузнецке действуют 32 образовательных учреждения, дошкольных из них 11. Число воспитанников городских детсадов - около 3 900.

«Численность детей в общеобразовательных организациях стабильна, а в дошкольных убывает с каждым годом. Поэтому на сегодняшний момент принято решение, что корпуса детских садов № 29 (второй корпус) и № 7 (второй корпус) будут законсервированы», - сообщила Лариса Борисова.

Что касается кадрового обеспечения, то в детских садах города все вакансии заняты, дефицита нет.

Дошкольным образовательным учреждениям Кузнецка выделяется из бюджета 1 млн 264 тыс. рублей. Деньги идут на приобретение компьютеров, конструкторов, игрушек, канцтоваров, развивающих пособий.

Кроме того, детсады активно привлекают внебюджетные средства, занимаясь дополнительной коммерческой деятельностью. На них ремонтируются помещения, заменяется устаревшее оборудование.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Привлекают внебюджетные средства! Это вы так поборы с родителей завуалировали, красавцы, хоть бы постеснялись писать об этом!

Гость||

Вроде и тишина, глушь, плодись не хочу, а нет, не желают совокупляться.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте