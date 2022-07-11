«Производим, строим, управляем»: ГК «Территория жизни» - единая система

11.07.2022 | 16:36

Основной принцип ГК «Территория жизни» - самостоятельное ведение проектов на всех этапах. «Производим. Строим. Управляем» - слоган компании.

В составе группы собственный smart-завод Betonium, застройщик и сервисная компания. ГК «Территория жизни» развивает производство и продолжает строительство проектов комплексного развития территорий ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Как процессы изготовления материалов, логистики и строительства увязаны в единую систему, можно рассмотреть на примере одного рабочего дня.

Благодаря четкой взаимосвязанной работе всех подразделений у ГК «Территория жизни» есть возможность на всех этапах контролировать себестоимость конечного продукта. Использование новейших технологий позволяет изготавливать продукцию по четко заданным параметрам.

Производство материалов осуществляется на собственном smart-заводе Betonium, который входит в перечень системообразующих предприятий Пензенской области. Завод полностью обеспечивает строительные площадки ГК «Территория жизни», а также поставляет материалы другим строительным организациям города и области.

Бетон для изготовления ЖБИ производится на оборудовании фирмы Simem, все автоматизировано, управляется оператором с компьютера.

«Процесс производства бетона управляется программой. Оператор лишь вносит корректировки и осуществляет контроль. Это позволяет добиться соответствия заданным параметрам, обеспечить качество бетона и изготовление материалов точно в срок», - рассказал моторист бетоносмесительной установки Александр Струев.

Домокомплекты для строительства изготавливаются на высокопроизводительном оборудовании ведущего мирового бренда Schiaslo-Spil. Изделия проходят контроль качества в собственной лаборатории ОТК и маркируются уникальным штрихкодом для отслеживания на всех этапах хранения, доставки и строительства.

Благодаря четкой логистике домокомплекты и ЖБИ оперативно доставляются на строительную площадку собственным автотранспортом. Погрузка осуществляется инлоудером за 5 минут без применения кранов. Спецтранспорт автоматически загружает изделие на складе завода и разгружает его на стройплощадке.

«Диспетчеры планируют и контролируют логистику: путь доставки материалов от завода до стройки занимает 15 минут. Все это позволяет обеспечить доставку изделий на стройку точно в срок. Мне нравится моя работа, условия труда, чувство ответственности. Рад, что вношу свой вклад в строительство современных жилых комплексов», - прокомментировал водитель-экспедитор Вадим Ермишин.

Возведение жилых комплексов «Арбековская застава» и «Лугометрия» осуществляется по современным стандартам. Доказательством этому служит тот факт, что ГК «Территория жизни» входит в топ-15 девелоперов России по рейтингу Единого ресурса застройщиков РФ. Такой высокий результат достигнут благодаря следующим особенностям работы предприятий компании:

- использование высокотехнологичного оборудования;

- контроль качества материалов и произведенной продукции;

- соблюдение сроков строительства;

- контроль себестоимости.

«Благодаря этим факторам у группы компаний «Территория жизни» есть возможность на всех этапах контролировать стоимость конечного продукта и предлагать покупателям квартир выгодные условия приобретения жилья», - отметил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Компания предлагает квартиры с готовой отделкой в жилых комплексах с благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой. Сейчас у застройщика действуют выгодные акции и предложения, ипотека с господдержкой и субсидированием от застройщика от 3,1% *. Например, акция «Квартира дня» и специальные условия на покупку квартиры в Доме у школы с выгодой до 2 350 000 рублей в рамках акции «Портфель выгод».

Пензенцы могут посетить шоурумы и офисы продаж, чтобы ознакомиться с образцами квартир с отделкой. Менеджеры подберут наиболее подходящий вариант и оформят сделку.

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