«Производим, строим, управляем»: ГК «Территория жизни» - единая система

Основной принцип ГК «Территория жизни» - самостоятельное ведение проектов на всех этапах. «Производим. Строим. Управляем» - слоган компании.
В составе группы собственный smart-завод Betonium, застройщик и сервисная компания. ГК «Территория жизни» развивает производство и продолжает строительство проектов комплексного развития территорий ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия».
Как процессы изготовления материалов, логистики и строительства увязаны в единую систему, можно рассмотреть на примере одного рабочего дня.
Благодаря четкой взаимосвязанной работе всех подразделений у ГК «Территория жизни» есть возможность на всех этапах контролировать себестоимость конечного продукта. Использование новейших технологий позволяет изготавливать продукцию по четко заданным параметрам.
Производство материалов осуществляется на собственном smart-заводе Betonium, который входит в перечень системообразующих предприятий Пензенской области. Завод полностью обеспечивает строительные площадки ГК «Территория жизни», а также поставляет материалы другим строительным организациям города и области.
Бетон для изготовления ЖБИ производится на оборудовании фирмы Simem, все автоматизировано, управляется оператором с компьютера.
«Процесс производства бетона управляется программой. Оператор лишь вносит корректировки и осуществляет контроль. Это позволяет добиться соответствия заданным параметрам, обеспечить качество бетона и изготовление материалов точно в срок», - рассказал моторист бетоносмесительной установки Александр Струев.
Домокомплекты для строительства изготавливаются на высокопроизводительном оборудовании ведущего мирового бренда Schiaslo-Spil. Изделия проходят контроль качества в собственной лаборатории ОТК и маркируются уникальным штрихкодом для отслеживания на всех этапах хранения, доставки и строительства.
Благодаря четкой логистике домокомплекты и ЖБИ оперативно доставляются на строительную площадку собственным автотранспортом. Погрузка осуществляется инлоудером за 5 минут без применения кранов. Спецтранспорт автоматически загружает изделие на складе завода и разгружает его на стройплощадке.
«Диспетчеры планируют и контролируют логистику: путь доставки материалов от завода до стройки занимает 15 минут. Все это позволяет обеспечить доставку изделий на стройку точно в срок. Мне нравится моя работа, условия труда, чувство ответственности. Рад, что вношу свой вклад в строительство современных жилых комплексов», - прокомментировал водитель-экспедитор Вадим Ермишин.
Возведение жилых комплексов «Арбековская застава» и «Лугометрия» осуществляется по современным стандартам. Доказательством этому служит тот факт, что ГК «Территория жизни» входит в топ-15 девелоперов России по рейтингу Единого ресурса застройщиков РФ. Такой высокий результат достигнут благодаря следующим особенностям работы предприятий компании:
- использование высокотехнологичного оборудования;
- контроль качества материалов и произведенной продукции;
- соблюдение сроков строительства;
- контроль себестоимости.
«Благодаря этим факторам у группы компаний «Территория жизни» есть возможность на всех этапах контролировать стоимость конечного продукта и предлагать покупателям квартир выгодные условия приобретения жилья», - отметил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.
Компания предлагает квартиры с готовой отделкой в жилых комплексах с благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой. Сейчас у застройщика действуют выгодные акции и предложения, ипотека с господдержкой и субсидированием от застройщика от 3,1% *. Например, акция «Квартира дня» и специальные условия на покупку квартиры в Доме у школы с выгодой до 2 350 000 рублей в рамках акции «Портфель выгод».
Пензенцы могут посетить шоурумы и офисы продаж, чтобы ознакомиться с образцами квартир с отделкой. Менеджеры подберут наиболее подходящий вариант и оформят сделку.
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