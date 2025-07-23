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Holms занял 1-е места в России в 3 номинациях конкурса «ТОП ЖК»

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Проект Holms Residence от строительной группы «Рисан» в Пензе занял первые места в 3 номинациях летнего конкурса «ТОП ЖК России» от портала ЕРЗ.РФ.

В частности, премиальную резиденцию признали победителем в номинации «Лучшая организация мест для хранения в многоквартирном доме». Колясочные, велосипедные и келлеры в Holms заслужили высокую оценку профессионального жюри.

Отмечен холл жилого комплекса. Holms занял 1-е место в номинации «Лучшая входная группа и подъезд в домах классов бизнес и выше». Высококачественная отделка холлов выполнена по собственному дизайн-проекту. Мебель и часть элементов декора изготавливались специально для этого пространства. При первом же взгляде внимание притягивает роскошный черный рояль.

Holms занял 1-е места в России в 3 номинациях конкурса «ТОП ЖК»

Технологичность здесь не конфликтует с красотой - коммуникации скрыты в инженерных нишах, не выделяющихся из интерьера. Легкость ориентирования обеспечивает продуманная навигация в общем стиле. Даже почтовые ящики сделаны так, что их хочется рассматривать.

Holms занял 1-е места в России в 3 номинациях конкурса «ТОП ЖК»

Ожидание лифта занимает несколько секунд, которые можно провести на мягком диване или у интерактивной панели, читая новости резиденции.

1-е место в России Holms занял и в номинации «Лучшая организация безопасного проживания в жилом комплексе». Входящих приветствует консьерж, а в холле круглосуточно дежурит беллмен. На въезде размещен стационарный пост охраны. Таким образом, система «Рисан Безопасность» реализована здесь впервые в расширенной версии.

Holms занял 1-е места в России в 3 номинациях конкурса «ТОП ЖК»

По состоянию на 23 июля в Holms Residence осталось всего 5 свободных квартир. Это роскошные односпальные планировки площадью до 70 квадратных метров в разных секциях. Именно о таких мечтают пары, которые достигли успеха и знают, чего хотят.

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