Общество

Первопоселенцы города-курорта: «Юга» будут нашей родиной

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«Нам нравится инфраструктура, которую делает «Термодом». Взять, к примеру, Город Спутник. А здесь, говорят, будет еще лучше, так что мы сюда», - гордо заявил глава большой семьи Михаил Довгаль, знакомя со своим новым домом на территории города-курорта «Юга».

На пороге 25-летия совместной жизни семья Довгаль всерьез задумалась о собственном доме. Изучив все возможные варианты, остановились на «Югах».

Город-курорт располагается на территории Пензенского района, но в считаных минутах от областного центра. Проект сочетает кварталы домов и многоквартирные строения средней этажности. Внутри - развитая улично-дорожная сеть, общественные пространства. Работает собственная управляющая компания.

На въезде единая группа из зданий, где расположатся рестораны, мини-маркеты и офис УК. Неподалеку современный промышленный парк, который позволит работать рядом с домом.

На «Югах» проектируются несколько школ, детских садов и поликлиник, а рядом с ними - спортивно-игровое пространство, пешеходный бульвар и набережная.

«Основные коммуникации, которые мы хотели видеть у себя в доме, здесь присутствуют. Поэтому сделали ставку на «Термодом», - отметил глава семейства.

На сегодняшний день есть возможность приобрести на «Югах» не только разные варианты готового жилья, но и земельные участки, на которых можно построить дом своей мечты.

Подробнее о городе-курорте «Юга» - здесь.

Также можно обращаться за информацией в офисы строительного холдинга «Термодом» 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

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