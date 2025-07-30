В «Кантри» от «Рисана» остались последние квартиры с террасой

30.07.2025 | 10:46

Последние квартиры с террасами остались в домах первого этапа квартала «Кантри» от «Рисана», строительство которых завершено на улице Июльской поселка Мичуринского - на границе с Пензой.

5 из 20 домов уже закончены, они образуют уютный закрытый квартал, в котором неудобства от соседства со стройкой будут минимальными. Новые жители активно заселяются. Оставшиеся квартиры можно посмотреть вместе с менеджером и получить ключи сразу после покупки - идеальный вариант для тех, кто хочет переехать в ближайшее время.

В квартале «Кантри» кирпичные дома высотой 7–10 этажей с просторными дворами. В домах каждого этапа собственная котельная, что дает независимость от городских коммуникаций и стабильное тепло. Во дворах нет машин - все парковки за периметром мини-кварталов.

Важно, что здесь есть не только зоны для активного отдыха и детских игр, но и площадка для выгула и дрессировки собак, которая позволит избежать напряженности между владельцами животных и остальными жителями. Скоро в квартале появится и более масштабная инфраструктура - площадь Событий с досуговым центром, шатром для мероприятий и спортивными зонами.

В домах первого этапа остались в продаже лоты с террасами. Это редкий формат, где квартира не заканчивается стенами, а продолжается, создавая атмосферу жизни в собственном загородном доме.

В открытой части квартир практичное покрытие - террасная доска, которая долго не выцветает и не требует сложного ухода. Ограждение металлическое - долговечное и в то же время эстетичное, высота по грудь взрослого человека усиливает уверенность в сохранности имущества на закрытой охраняемой территории. На фасаде дома предусмотрен дренаж, благодаря чему конденсат из кондиционеров не капает наружу.

Для большей приватности можно расставить растения в кадках или легкую мебель. Терраса - это дополнительное пространство для утреннего кофе, семейных ужинов или даже отдыха с ребенком, который плещется в надувном бассейне. Благодаря продуманной планировке дворов на террасах тихо и уютно.

Посмотреть квартиры можно на сайте, а посетить их и лично оценить преимущества - с менеджерами отдела продаж. Запись на просмотр доступна по телефону 51-51-51.

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