В «Лугометрии» квартиру в ипотеку можно взять со ставкой 4,6%

29.07.2025 | 15:10

Возможно, с 6 августа условия ипотеки с господдержкой изменятся, из-за чего станет сложнее получить одобрение. Поэтому семьям, запланировавшим покупку квартиры, лучше поторопиться.

Благодаря комплексному продукту и ставке 4,6% * взять жилье в ипотеку можно с платежом от 11 900 рублей в месяц **.

«Отличным выбором станут квартиры в жилых комплексах «Лугометрия» и «Чаадаев» от ГК «Территория жизни» - крупнейшего и надежного застройщика Пензенской области. Важно то, что вы приобретаете квартиру с уже готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой. А если вы планировали использовать материнский капитал, то он полностью может быть внесен в качестве первоначального взноса. Вы приобретаете квартиру без дополнительных вложений», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Покупателям предлагают жилье с полностью готовой отделкой и техникой. Представлены варианты планировок: современные евро с просторной кухней и возможностью оформить пространство в ней или проверенная временем классика.

Метраж квартир - от 33 до 120 кв. м. Найдется вариант для каждого. Можно взять однушку, которая станет идеальным жильем для студента, или большую квартиру с просторными комнатами и местом для оборудования кабинета.

Имеются сданные и строящиеся дома. Квартиры дворов «Алтей», «Крокус» «Донник», «Лютик» уже готовы. В ближайшее время удастся въехать в дома «Клевера». А если вопрос времени не стоит остро, можно выбрать двор «Ирис».

В квартирах представлены варианты отделки «Все включено» и «Все включено. Серия 25» (с новыми цветовыми решениям и функциональными дополнениями и улучшениями для удобства клиентов).

В квартире с отделкой «Все включено. Серия 25» есть:

- ламинат светлых тонов;

- сантехника и санфаянс от брендовых производителей;

- флизелиновые обои под покраску;

- межкомнатные двери;

- пластиковые окна с высокой шумо- и теплоизоляцией;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- выключатели и розетки;

- стиральная машина;

- еврокарнизы для штор;

- кухонный гарнитур;

- встроенная техника: вытяжка, духовой шкаф, варочная панель;

- в квартирах большой площади посудомоечная машина.

В отделке застройщик использует оборудование признанных брендов и лидеров: Torex, Jika, ESKO, Kommerling, Schneider Electric, de Luxe, Dorff и других. Высокое качество материалов обеспечит комфортную жизнь в новой квартире без мыслей о ремонте.

«Лугометрию» преимущественно выбирают молодые семьи с детьми. Одна из главных причин этого - динамичное и системное развитие ЖК, который стал самодостаточными полноценным микрорайоном, обеспеченным инфраструктурой.

В этом году начались работы по строительству нового пешеходного бульвара, открылся духовно-просветительский центр на базе храмового комплекса Преподобного Вениамина Печерского. Полным ходом идет возведение современной школы. Запущено движение общественного транспорта большой вместимости. Особую семейную атмосферу помогают создавать благоустроенные просторные дворы.

С семейной ипотекой купить квартиру в «Лугометрии» можно с максимальной выгодой. Менеджеры «Территории жизни» подробно расскажут обо всех действующих предложениях и помогут подобрать лучший вариант.

Оформить заявку на семейную ипотеку можно, пройдя по ссылке, а получить консультацию в офисах продаж по адресам: улица Складская, 19, литера С, улица Яшиной, 14. Они работают без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00.

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