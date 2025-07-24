Студии в ЖК Supernova подойдут для старта самостоятельной жизни

24.07.2025 | 09:00

Дети быстро взрослеют, и решение вопроса поступления в университет не получится откладывать в долгий ящик. Пока будущий студент усердно готовится к экзаменам, родители начинают задумываться о создании для ребенка комфортных условий на новом этапе. Отлично, если есть возможность избежать общежития и непредсказуемых «съемных углов».

ГК «РКС Девелопмент» предлагает современное решение - приобрести квартиру-студию в ЖК Supernova с качественной чистовой отделкой, что позволяет избежать дополнительных расходов и сразу заехать без длительного ремонта. Это разумная инвестиция не только на время учебы: студия - хороший старт для самостоятельной жизни, а в перспективе - возможность выгодно продать жилье и купить просторную квартиру по окончании вуза.

У ЖК Supernova удобное расположение. В микрорайоне Ближнее Арбеково развитая инфраструктура, до остановки всего 7 минут пешком, рядом крупные транспортные артерии города, ведущие в центр и к учебным заведениям. В шаговой доступности магазины, аптеки, спортклубы, кинотеатры, пункты выдачи заказов и все необходимое для повседневной жизни.

Комплекс оборудован системой видеонаблюдения, современными спортивными и детскими площадками, его территория охраняется. В ЖК комфортная и безопасная среда, что особенно важно для студентов, живущих вдали от родителей.

Все дома Supernova уже сданы, получение ключей возможно сразу после сделки.

Телефон офиса продаж (8412) 50-09-46. Сайт проекта rks-penza.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «РКС-Пенза».

Реклама. Заказчик - ООО «СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.