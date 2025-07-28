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Общество

«Термодом» объявил о старте продаж в новом доме «Созвездия»

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Холдинг «Термодом» объявил о продаже квартир в «Авиоре» - новой звезде жилого комплекса «Созвездие». Это третья высотка в первой линии ЖК, в непосредственной близости от набережной Города Спутника.

Монолитный дом высотой в 25 этажей будет иметь общий двор и подземную парковку с соседними домами комплекса: «Атласом», «Мирой» и «Астерионом».

Попасть внутрь можно через единую входную группу, в которой располагается офис управляющей компании. Каждое фойе по пути домой выглядит как что-то неземное, космическое. Класс комфорта самого дома также определяется как «космос».

Особенность домов «Созвездия» - наличие квартир со стеклянными стенами, через которые открываются невероятной красоты виды на окрестности Спутника.

Цены на старте приятные. Узнать больше можно в офисах «Термодома». Телефон 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «Созвездие». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

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