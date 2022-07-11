Изменилось расписание электропоезда Пенза - Кузнецк

С понедельника, 11 июля, изменилось расписание движения электропоезда, ежедневно курсирующего между Пензой-I и Кузнецком.
Он будет отправляться из областного центра в 20:19 (на 1 час 6 минут позже) и прибывать в конечный пункт назначения в 22:23.
Пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина уточнила, что решение о переносе времени было принято по многочисленным просьбам пассажиров, которые хотели бы уезжать из Пензы позже.
«Просим заранее ознакомиться с расписанием пригородного поезда и спланировать свою поездку», - обратилась к людям Митякина.
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