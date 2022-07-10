В Пензенской области выявили 30 новых случаев COVID-19

В Пензенской области на воскресенье, 10 июля, число случаев коронавирусной инфекции достигло 188 263. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
За сутки выявили 30 заразившихся. 8 человек госпитализировали.
В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (13 новых пациентов), ЗАТО Заречный (5), а также Кузнецкий (4), Земетчинский, Сосновоборский (по 2) районы.
По одному случаю инфекции подтвердилось в Каменском, Камешкирском, Нижнеломовском и Пензенском районах.
Итого выздоровевших - 181 900, умерших - 5 964, добавили в оперативном штабе.
За минувшие 24 часа медики выписали 28 пациентов. Новых смертей от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.
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penzainform.ru писал(a):И что они там делают в такую жару в палате? Окна запрещают открывать. Кондиционера нет.