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Общество

В Пензенской области выявили 30 новых случаев COVID-19

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В Пензенской области на воскресенье, 10 июля, число случаев коронавирусной инфекции достигло 188 263. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки выявили 30 заразившихся. 8 человек госпитализировали.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (13 новых пациентов), ЗАТО Заречный (5), а также Кузнецкий (4), Земетчинский, Сосновоборский (по 2) районы.

По одному случаю инфекции подтвердилось в Каменском, Камешкирском, Нижнеломовском и Пензенском районах.

Итого выздоровевших - 181 900, умерших - 5 964, добавили в оперативном штабе.

За минувшие 24 часа медики выписали 28 пациентов. Новых смертей от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

8 человек госпитализировали.
И что они там делают в такую жару в палате? Окна запрещают открывать. Кондиционера нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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