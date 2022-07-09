В Пензенской области выявили менее 30 новых случаев COVID-19

09.07.2022 | 12:25

В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил региональный оперативный штаб.

Больше всего инфицированных выявлено в Кузнецком районе - 12, еще 6 - в Пензе, 4 - в Заречном, по 2 в Нижнеломовском, Тамалинском и Никольском районах, 1 - в Сердобском.

Выписанных с выздоровлением за тот же период оказалось больше - 30. Общее количество случаев заболевания с благоприятным исходом стало равняться 181 872.

Кроме того, стало известно о смерти от COVID-19 1 пациента. В целом из-за опасной инфекции ушли из жизни 5 964 жителя региона.

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 188 233 случая COVID-19.