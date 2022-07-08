Общество

В Пензе в День семьи, любви и верности поженились 32 пары

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В День семьи, любви и верности многие стремятся скрепить свой союз узами брака. В Октябрьском ЗАГСе города Пензы 32 пары решили 8 июля узаконить свои отношения.

«Событие в этом году попало в пост, поэтому можно было ожидать даже и большего количества регистраций брака, но все равно их довольно много, потому что сегодня пятница, а, как известно, регистрация брака - в основном это пятница и суббота», - отметила начальник территориального отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Юлия Евсина.

Елена и Сергей Васины даже не знали о таком символичном для свадьбы празднике. Восьмерку в дате росписи молодожены выбрали из-за сходства со знаком бесконечности.

«Когда мы пришли в загс, нам сказали, что на это число записываются за год. Мы так удивились - все занято. И сама женщина, которая работает, удивилась, что есть только одно место в этот день, все остальное занято. Мы подумали, что это знак судьбы. Все, мы расписываемся в этот день», - рассказали молодожены.

Елена уже выходила замуж за Сергея в прошлом году, но не по-настоящему. Возлюбленные поехали в Москву и случайно заметили в одном из торговых центров шуточный загс-автомат.

«Сережка говорит: «Пойдем, я тебя замуж возьму». Мы подошли к этому аппарату, а он такой интересный, там надо совместимость проверить, поцеловаться, он выдает свидетельство и резиновые колечки. С 24 ноября мы не снимали эти кольца и только сейчас сняли», - поделилась Елена.

Теперь оба надели настоящие обручальные.

Каждую регистрацию в эту дату проводят по особому сценарию. Молодым вручают небольшие памятные сувениры, сотрудники рассказывают в своей торжественной речи о празднике.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

в День семьи, любви и верности

Пётр аферист-жулик,задумал лечиться и не выполнять обещание о женитьбе...

Февронья,колдушка Баба-Яга умышленно недолечила Петра,дабы держать мужика на крючке?

И где возвышенные чувства,любовь и святость?

Гость||

Гость писал(a):

Февронья
Вообще не знаю, кто это. Чем не пример семьи последних императоров, семья Александра третьего. То были идеальные семьи.

Гость||

Попы придумали эту бездетную семейку с Февроньей и Петром в качестве идеальной, чтобы особо не размножались.

Гость||

Можно было хоть имя поблагозвучнее придумать! Февронья какая-то, с хавроньей недолго перепутать.

Гость||

Гость писал(a):

Можно было хоть имя поблагозвучнее придумать! Февронья какая-то, с хавроньей недолго перепутать.
Скульптуры Петра и Февронии есть как минимум в 60 городах России - Ужасс!!

Гость||

Что за воспитание? приходить в ЗАГС в шортах? ЗАГС вы дресс код введите что ли.

Гость||

Гость писал(a):

То были идеальные семьи.
Наш ампиратор самый луЧЧий.

Гость||

Теперя мост хатит фрустальный до городу Парижу

Гость||

В Пензенской области в День святого Валентина решили пожениться 114 пар. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

Гость||

Одна невеста пришла в прозрачной юбке, а там стринги. Верность!

Гость||

Скульптуры Петра и Февронии есть как минимум в 60 городах России

Да пусщай! Каких только статуев нету в городах России. Стоят себе, голуби на них сидят и срут.

Гость||

Ну и начальница... Как в загс то проходит??

Гость||

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