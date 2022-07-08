В Пензе в День семьи, любви и верности поженились 32 пары

08.07.2022 | 19:13

В День семьи, любви и верности многие стремятся скрепить свой союз узами брака. В Октябрьском ЗАГСе города Пензы 32 пары решили 8 июля узаконить свои отношения.

«Событие в этом году попало в пост, поэтому можно было ожидать даже и большего количества регистраций брака, но все равно их довольно много, потому что сегодня пятница, а, как известно, регистрация брака - в основном это пятница и суббота», - отметила начальник территориального отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Юлия Евсина.

Елена и Сергей Васины даже не знали о таком символичном для свадьбы празднике. Восьмерку в дате росписи молодожены выбрали из-за сходства со знаком бесконечности.

«Когда мы пришли в загс, нам сказали, что на это число записываются за год. Мы так удивились - все занято. И сама женщина, которая работает, удивилась, что есть только одно место в этот день, все остальное занято. Мы подумали, что это знак судьбы. Все, мы расписываемся в этот день», - рассказали молодожены.

Елена уже выходила замуж за Сергея в прошлом году, но не по-настоящему. Возлюбленные поехали в Москву и случайно заметили в одном из торговых центров шуточный загс-автомат.

«Сережка говорит: «Пойдем, я тебя замуж возьму». Мы подошли к этому аппарату, а он такой интересный, там надо совместимость проверить, поцеловаться, он выдает свидетельство и резиновые колечки. С 24 ноября мы не снимали эти кольца и только сейчас сняли», - поделилась Елена.

Теперь оба надели настоящие обручальные.

Каждую регистрацию в эту дату проводят по особому сценарию. Молодым вручают небольшие памятные сувениры, сотрудники рассказывают в своей торжественной речи о празднике.