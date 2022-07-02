С начала эпидемии COVID в области подтверждено свыше 188 тыс. случаев

02.07.2022 | 12:16

В субботу, 2 июля, региональный оперативный штаб сообщил о 34 случаях COVID-19, подтвержденных за минувшие сутки. 12 человек госпитализировано.

По 1 случаю выявлено в Башмаковском, Колышлейском, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском и Пензенском районах.

В Белинском районе выявлено 3 инфицированных, в Кузнецком районе и городе Заречном - по 4, в Никольском районе - 6.

11 раз диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен в Пензе.

С начала эпидемии в Пензенской области количество случаев COVID-19 достигло 188 006. За этот период выздоровело 181 656 человек, в том числе 22 выписались 1 июля. Скончалось 5 955 пациентов, причем за последние сутки летальных исходов среди больных с коронавирусом не зарегистрировано.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне (более 150 случаев на 100 000 населения за 7 суток).