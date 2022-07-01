Общество

Погода в Пензенской области: чуть теплее, но так же ветрено и сыро

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В субботу, 2 июля, в Пензенской области вновь ожидается порывистый ветер. В связи с этим прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

«Облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с», - сообщили в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр.

Температура воздуха ожидается немного выше, чем 1 июля, - ночью +8…+13 ºС, днем +20…+25 ºС.

Непогода может нарушить планы пензенцев, решивших поехать 2 июля в музей-заповедник «Тарханы», где состоится традиционный Лермонтовский праздник.

Для тех, кому ветер и дождь не помеха, организуют автобусы. Уехать на общественном транспорте можно будет с 7:00 до 8:00 с конечной остановки зареченских автобусов на привокзальной площади станции Пенза-I. Обратно в Пензу они отправятся в 15:00.

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Гость||

Даже погода плачет от цены проезда на Лермонтовский праздник...

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