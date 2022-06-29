Пензенцев приглашают на 51-й Лермонтовский праздник в «Тарханы»

29.06.2022 | 14:52

В субботу, 2 июля, в музее-заповеднике «Тарханы» пройдет 51-й Всероссийский Лермонтовский праздник, на который приглашают всех желающих.

В этом году его тема обозначена строкой из произведения Михаила Юрьевича «Сладкая песня Отчизны…».

«Для великого поэта такой песней была песня матери, которую он запомнил в неполные три года, песни тарханских крестьян, «всесильную сладостную власть» которых Лермонтов ощутил в раннем детстве, народные праздники и гулянья, отразившие богатый на традиции уклад жизни русского народа. Для Лермонтова все это было эталоном самого святого, чем он дорожил и что берег в своем сердце. Об «истинной, святой и разумной» любви Лермонтова к России, к русскому народу будем говорить в этот день», - сообщается на официальном сайте музея.

Планируется, что в торжествах примут участие поэт, писатель и драматург Юрий Поляков, поэтесса Инна Кабыш, народный артист РФ Олег Погудин, заслуженные артисты РФ Зара и Сергей Маховиков, певец и композитор Марк Тишман, актриса театра и кино Елена Захарова, исполнительница народных песен Виктория Барсукова.

По традиции мероприятия начнутся с возложения цветов на могилу Михаила Лермонтова на территории второго комплекса музея-заповедника. Затем состоится творческая встреча с гостями праздника в Зеленом театре. Там же выступит фольклорный коллектив музея с программой «Песни тарханских крестьян».

Для посетителей будут работать выставки «М. Ю. Лермонтов. Этапы короткого пути», «Мой дом везде, где есть небесный свод…».