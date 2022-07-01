Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и пяти районах

01.07.2022 | 13:28

В пятницу, 1 июля, региональный оперштаб сообщил о 37 новых случаях COVID-19, подтвержденных в Пензенской области за минувшие сутки. 20 человек за этот день было госпитализировано.

23 пациента проживают в Пензе, 8 - в Заречном. На Пензенский район приходится 2 случая заболевания. По 1 человеку заболели в Камешкирском, Кузнецком, Мокшанском и Пачелмском районах.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности подтверждено 187 972 случая коронавирусной инфекции.

За это время выздоровело 181 634 пациента, из которых 30 выписались за минувший день. Скончались 5 955 человек, в том числе 1 - 30 июня.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область продолжает находиться в красной зоне (более 150 случаев на 100 000 населения за 7 суток). Регион не соответствует критериям свободного от COVID-19 по трем параметрам: уровень коллективного иммунитета (на 24 июня он составляет 35,3% вместо требующихся 80%), занятость коек с ИВЛ менее 0,1% и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% норматива.

В области до 31 июля продлен режим повышенной готовности.