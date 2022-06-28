Общество

В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности

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В Пензенской области продлили режим повышенной готовности, введенный более двух лет назад для борьбы с распространением коронавируса.

Указ о внесении изменений в постановление от 16 марта 2020 года 27 июня 2022-го подписал губернатор Олег Мельниченко.

В последний месяц действия режима было снято такое ограничение, как всеобщее ношение масок в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и на рабочих местах.

Теперь использовать средства индивидуальной защиты рекомендуется лишь беременным женщинам, гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, перечень которых был определен ранее. То есть требование не является обязательным.

Ежесуточно в регионе подтверждается 30-40 новых случаев COVID-19, регистрируется 1-3 смерти от этой инфекции. По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему остается в красной зоне по заболеваемости.

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Гость||

испанский стыд...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Картонная готовность.

==Улитка на склоне==

Поиски сбежавшей

машинки...

Гость||

Во чешут)

Гость||

Смешно уже!!!

Гость||

К войне готовят?

Гость||

Режим будет продляться ВЕЧНО . Он очен выгоден чиновникам: никуда пройти нельзя , личного приема нет , людишки под ногами не путаются . Живи и радуйся, пиши отписки . Эпидемия - 30 человек на 1500000 !!!

Гость||

Суды тоже стали закрытыми. очень удобно для репрессий.

Гость||

Как-то до лампочки на эти режимы, сами себя выбирают, сами пусть и соблюдают свои режимы...

Имя: Гость
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