В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности

28.06.2022 | 10:36

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности, введенный более двух лет назад для борьбы с распространением коронавируса.

Указ о внесении изменений в постановление от 16 марта 2020 года 27 июня 2022-го подписал губернатор Олег Мельниченко.

В последний месяц действия режима было снято такое ограничение, как всеобщее ношение масок в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и на рабочих местах.

Теперь использовать средства индивидуальной защиты рекомендуется лишь беременным женщинам, гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, перечень которых был определен ранее. То есть требование не является обязательным.

Ежесуточно в регионе подтверждается 30-40 новых случаев COVID-19, регистрируется 1-3 смерти от этой инфекции. По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему остается в красной зоне по заболеваемости.