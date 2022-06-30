Общество

Несостоявшаяся сотрудница больницы в Пензе возместит расходы на учебу

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Бывшая студентка пензенского медвуза возместит министерству здравоохранения области расходы, потраченные на ее обучение.

В 2015 году девушка заключила договор на целевое обучение за счет средств из регионального бюджета. Таким образом она приняла на себя обязательства усвоить программу по специальности «лечебное дело», успешно пройти итоговую аттестацию и заключить затем трудовой договор предварительно с городской больницей № 3 в Пензе.

В свою очередь, областной минздрав должен был предоставить студентке социальную поддержку и организовать практику.

Однако свои обязательства учащаяся не выполнила. В марте 2020 года она была отчислена в связи с переводом в другое учебное заведение.

Министерство обратилось с иском в суд, требуя взыскать с бывшей студентки 508 578 рублей.

«Из них 41 700 рублей - выплаченные меры социальной поддержки (дополнительная стипендия), 383 478 рублей - средства, затраченные на обучение, 83 400 рублей – штраф в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением дополнительной стипендии», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Суд частично удовлетворил иск областного минздрава. Бывшая студентка должна будет возместить расходы на обучение в медвузе и выплату дополнительной стипендии, а всего 425 178 рублей.

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