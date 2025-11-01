В Пензе спасли 15-летнюю девочку с пневмококковым менингитом

В Пензе в отделение реанимации областного клинического центра специализированных видов медпомощи (известен в народе как больница КИМ) поступила 15-летняя девочка с пневмококковым менингитом.
Школьницу привезли 14 октября на реанимобиле. У нее были высокая температура и нарушение сознания.
«Быстрая диагностика и немедленно начатое интенсивное лечение позволили стабилизировать состояние и избежать тяжелых последствий», - говорится в посте на странице медучреждения во «ВКонтакте».
Девочка провела в реанимации 6 дней, затем ее перевели в 1-е инфекционное отделение, а еще через 8 дней выписали в удовлетворительном состоянии.
По словам специалистов, пневмококковый менингит - это яркий пример бактериальной нейроинфекции, при которой требуются незамедлительная диагностика и интенсивная терапия. Это заболевание вызывает Streptococcus pneumoniae, оно характеризуется быстрым развитием воспаления в мозговых оболочках.
Нейроинфекции поражают нервную систему и могут привести к развитию жизнеугрожающих состояний.
«Профилактика пневмококковой инфекции, в том числе менингита, осуществляется с помощью вакцинации. Вакцины против пневмококка рекомендуются детям и взрослым из групп риска», - напомнили в центре.
