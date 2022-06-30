Общество

Чиновники назвали оптимальной схему дорожного движения в Пензе

Печать
Telegram

Схему организации дорожного движения в Пензе назвали оптимальной. Представители регионального правительства заявили об этом в ответ на жалобу, касающуюся затора на улице Лермонтова.

«В настоящее время схема организации дорожного движения на улично-дорожной сети областного центра, включая режимы работы светофорных объектов, является оптимальной», - заверили в правительстве.

По словам чиновников, решить проблему с пробками можно только при комплексной реконструкции существующей улично-дорожной сети и строительстве новых дорог.

«То есть каждое утро на Западной теперь будет таким? И как долго будет эта оптимальная организация дорожного движения?» - поинтересовалась автор жалобы.

По данным на 8:15 30 июня, на эти вопросы никто не ответил.

Ситуация на улице Лермонтова обострилась из-за ремонта. 29 июня на участке от Дома офицеров до педагогического института организовали реверсивное движение, и пассажиры общественного транспорта были вынуждены провести в пробке по 30-40 минут. Многие опоздали на работу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Потерпите родненькие,Вам не привыкать...

Гость||

От дома офицеров до института 10 минут пешком.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В настоящее время схема организации дорожного движения на улично-дорожной сети областного центра, включая режимы работы светофорных объектов, является оптимальной», - заверили в правительстве.
Да почему "оптимальной"-то? Надо признать работу отличной и всем выписать премии в размере годового оклада!

Гость||

Почему просто назвали,а не объяснили?

Гость||

То есть освоили десяток миллионов на "исследования", а вывод - все хорошо, и так сойдёт

Гость||

Где обещанные три выезда из Спутника?

Почему не заставляете застройщика делать дороги?

Гость||

Им надо чтобы вы в говне жили. Это оптимально.

Гость||

Просто машин половине Пензе не нужны,но "у всех есть значит и мне надо".

Гость||

Велосипед самый лучший транспорт на свете.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте