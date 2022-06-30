Чиновники назвали оптимальной схему дорожного движения в Пензе

30.06.2022 | 08:19

Схему организации дорожного движения в Пензе назвали оптимальной. Представители регионального правительства заявили об этом в ответ на жалобу, касающуюся затора на улице Лермонтова.

«В настоящее время схема организации дорожного движения на улично-дорожной сети областного центра, включая режимы работы светофорных объектов, является оптимальной», - заверили в правительстве.

По словам чиновников, решить проблему с пробками можно только при комплексной реконструкции существующей улично-дорожной сети и строительстве новых дорог.

«То есть каждое утро на Западной теперь будет таким? И как долго будет эта оптимальная организация дорожного движения?» - поинтересовалась автор жалобы.

По данным на 8:15 30 июня, на эти вопросы никто не ответил.

Ситуация на улице Лермонтова обострилась из-за ремонта. 29 июня на участке от Дома офицеров до педагогического института организовали реверсивное движение, и пассажиры общественного транспорта были вынуждены провести в пробке по 30-40 минут. Многие опоздали на работу.