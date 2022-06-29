В Пензе из-за ремонта образовался затор почти в 3 км

29.06.2022 | 09:08

Пензенцы пожаловались на трудности, возникшие из-за ремонта дороги на улице Лермонтова. Утром в среду, 29 июня, в социальных сетях появилось несколько сообщений об образовавшемся там заторе.

«От Дома офицеров до педагогического института реверсивное движение. Полоса из центра перекрыта», - уточнил около 7:00 участник водительского чата в Viber. Еще один интернет-пользователь рекомендовал автомобилистам искать альтернативные пути для проезда.

После 8:00 на пробку пожаловались на странице губернатора Олега Мельниченко.

«Можно как-то решить проблему проезда общественного транспорта на отрезке дороги Ленинградская - Лермонтова? Весь транспорт в сторону центра стоит по 30-40 минут, людям на работу ведь нужно, пропускают только встречную полосу», - уточнила горожанка.

По данным на 9:00, затор сохранялся. Движение было затруднено не только на Лермонтова, но и на прилегающей к ней Ленинградской. Общая протяженность участка с затором составила более 2,5 км.