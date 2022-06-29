Общество

В Пензе из-за ремонта образовался затор почти в 3 км

Печать
Telegram

Пензенцы пожаловались на трудности, возникшие из-за ремонта дороги на улице Лермонтова. Утром в среду, 29 июня, в социальных сетях появилось несколько сообщений об образовавшемся там заторе.

«От Дома офицеров до педагогического института реверсивное движение. Полоса из центра перекрыта», - уточнил около 7:00 участник водительского чата в Viber. Еще один интернет-пользователь рекомендовал автомобилистам искать альтернативные пути для проезда.

После 8:00 на пробку пожаловались на странице губернатора Олега Мельниченко.

«Можно как-то решить проблему проезда общественного транспорта на отрезке дороги Ленинградская - Лермонтова? Весь транспорт в сторону центра стоит по 30-40 минут, людям на работу ведь нужно, пропускают только встречную полосу», - уточнила горожанка.

По данным на 9:00, затор сохранялся. Движение было затруднено не только на Лермонтова, но и на прилегающей к ней Ленинградской. Общая протяженность участка с затором составила более 2,5 км.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Бардак и хаос в Пензе повсеместно. Власть недееспособна!

Гость||

Обордюрование важнее,жители сами виноваты.

Гость||

Гость писал(a):

Обордюрование важнее,жители сами виноваты.
Именно.там туктар бордюры летние кладёт.или ложит.

Гость||

Это временные неудобства

Гость||

Вот точно также будет по всему городу когда запустят троллейбусы - не приспособлены большинство дорог к этим сараям на колесах! Полгорода будет стоять в пробках!

Гость||

Гость писал(a):

Вот точно также будет по всему городу когда запустят троллейбусы
Пусть постоят в пробках, не вижу проблемы.

Гость||

Главное что тролебус едет, едет и везёт людей, много людей. И нет проблем.

Гость||

Осенью будут зимний бордюр ставить. Готовьтесь

Гость||

И дорог нормальных хотят и в пробке стоять не хотят! Потерпите, и все наладится. Только бы ныть!

Гость||

Гость писал(a):

Осенью будут зимний бордюр ставить. Готовьтесь
Не переживай, все будут. Скачи мимо.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть постоят в пробках, не вижу проблемы.
Понятно что не видишь - тебе то уж скоро сдохнуть и нет проблем

Гость||

там дорогу уже давно делают, все знают, и все равно лезут на своих жоповозках, задолбали уже все вам не так, ну в объезд можно же проехать, понаехали с районов дурни деревенские!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте