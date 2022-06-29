За 5 месяцев каждый пензяк в среднем получил услуги на 23,8 тыс. руб.

29.06.2022 | 11:37

За пять месяцев 2022 года жители Пензенской области в общей сложности получили платные услуги на сумму 30,3 млрд руб. Это на 9,2% больше, чем показатель прошлого года за тот же период.

Наибольший объем потребления приходился на коммунальные услуги - их доля в общем объеме составила 32,8% (9,9 млрд руб.).

Значительную долю (14,1%) в расходах пензенцев занимают телекоммуникационные услуги с объемом 4,3 млрд руб.

Бытовые (10,9%) сервисы оцениваются в сумму 3,3 млрд руб. Такой же объем составило транспортное обслуживание.

Наиболее востребованными являлись услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (32,9%) и по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (29,1%).

«Каждому жителю региона в январе - мае было оказано платных услуг на 23,8 тыс. руб., в том числе бытовых - на 2,6 тыс. руб.», - сообщили в Пензастате.