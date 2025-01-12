В Пензенской области в 2024 году снизился показатель безработицы

12.01.2025 | 14:50

В Пензенской области в течение 9 месяцев 2024 года снижался показатель безработицы. По данным Пензастата, в сентябре он составил 2,2%.

В январе 2024-го показатель находился на уровне 2,5%, на учете в центре занятости стояли 16,1 тыс. жителей области. В сентябре в регионе зарегистрировали 14,1 тыс. безработных.

Вместе со снижением показателя безработицы в Пензенской области наблюдалось уменьшение числа занятых жителей: с 658,2 тыс. в январе до 638,7 в сентябре.

В Сурском крае минимальное пособие по безработице в 2024-м составляло 1 611 рублей в месяц. Оно полагалось тем, кто впервые искал работу, не трудоустраивался более года или же до увольнения работал меньше 26 недель за последние 12 месяцев.

Остальным пензенцам выплачивали 75% от среднего заработка (но не более 13 739 рублей) первые 3 месяца после регистрации в центре занятости и 60% (но не более 5 370 рублей) - следующие 3 месяца.