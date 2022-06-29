Общество

Пензячка отсудила у УЖКХ более 100 тысяч за выбоину на дороге

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В Пензе городскому управлению ЖКХ не удалось уйти от ответственности за повреждение автомобиля в ДТП.

Вечером 3 октября прошлого года жительница областного центра на BMW угодила в выбоину, образовавшуюся у дома № 2 на улице Кордон Сухая Речка. У автомобиля оказались повреждены переднее и заднее колеса с правой стороны.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что размеры выбоины не соответствуют требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения: ширина - 80 см, высота - 10 см, длина - 1,5 м», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

При этом никаких знаков, которые предупреждали бы водителей о дефекте дорожного полотна, не было.

На восстановительный ремонт женщина потратила 98 700 рублей. Эту сумму, а также судебные расходы она попросила взыскать с УЖКХ.

«Представитель ответчика пояснил, что Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы является ненадлежащим ответчиком по делу, его вина в причинении ущерба отсутствует», - уточнили в пресс-службе.

Суд учел, что в компетенцию управления входит дорожная деятельность, оно является главным распорядителем средств по отрасли ЖКХ и несет ответственность за надлежащее содержание дороги, где произошло ДТП. В итоге он постановил взыскать с УЖКХ в пользу владелицы автомобиля 121 000 рублей.

«Не согласившись с решением суда первой инстанции, представитель управления подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - заключили в пресс-службе.

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Гость||

Ещё за каждый укус бродячей собаки рекомендую жителям подавать судебные иски к администрации. Адвокат подскажет как лучше сделать...

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