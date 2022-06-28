В Пензе озвучили программу Дня ветеранов боевых действий

28.06.2022 | 19:44

Впервые на официальном уровне в Пензе пройдут памятные мероприятия в День ветеранов боевых действий. Торжества начнутся 30 июня в 17:00 на площади перед Домом молодежи. Состоится концерт с участием местных творческих коллективов.

«У нас будет приглашенный гость - группа «Контингент» из города Оренбург под руководством Олега Синенка», - сообщил руководитель регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Основные памятные мероприятия - митинги состоятся 1 июля.

«В 10:00 начнется возложение цветов на мемориале «Разорванная звезда» на проспекте Победы, в 11:00, как всегда, будет возложение цветов на мемориале «Афганские ворота» к Вечному огню», - рассказал Юрий Краснов.

В Сурском крае насчитывается около 15 000 ветеранов, которые исполняли воинский долг в Афганистане, на Северном Кавказе, а также на территории других стран.

Пензенский регион стал третьим в России, где в 2021 году День ветеранов боевых действий официально был установлен Законодательным собранием области.