Пензенцы сравнили ночной разгул стихии с апокалипсисом

28.06.2022 | 18:13

Страшные кадры разлетелись по всем новостным лентам пензенских социальных сетей: во время грозы в Дальнем Арбекове на строительной площадке порывами шквалистого ветра повалило башенный кран. Десятки жителей округи, невзирая на непогоду, вышли посмотреть на произошедшее.

Место ЧП оцепили, работали представители разных служб и ведомств. В сторожке, когда на нее приземлилась металлоконструкция, находился охранник. До него пытались добраться спасатели.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 73-летнего мужчины на строительной площадке. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Многие пензенцы сравнили грозу с апокалипсисом. Озаренное разрядами ночное небо - словно кадры из фильма про конец света, а хлеставший в окна дождь с градом походил на обстрел.

У Рифата Клинкова настолько крепкий сон, что грозу он даже не слышал. Зато с утра уже был там, где непогода наломала дров. В сквере напротив драматического театра один из атмосферных электрических разрядов поразил наземную мишень.

«Дупло, наверное, было, туда молния попала - и все, сквозь пронзило», - отметил мастер МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Рифат Клинков.

Как ни странно, но деревьев повалило не так много, как могло быть из-за разгула стихии. Зеленхозовцы отрабатывают все поступившие заявки. Специалисты «Пензавтодора» также устраняют последствия.

Работникам предприятий необходимо на дорогах очистить ливнеприемники от мусора, которым забило решетки.