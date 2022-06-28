Общество

Пензенцы сравнили ночной разгул стихии с апокалипсисом

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Страшные кадры разлетелись по всем новостным лентам пензенских социальных сетей: во время грозы в Дальнем Арбекове на строительной площадке порывами шквалистого ветра повалило башенный кран. Десятки жителей округи, невзирая на непогоду, вышли посмотреть на произошедшее.

Место ЧП оцепили, работали представители разных служб и ведомств. В сторожке, когда на нее приземлилась металлоконструкция, находился охранник. До него пытались добраться спасатели.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 73-летнего мужчины на строительной площадке. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Многие пензенцы сравнили грозу с апокалипсисом. Озаренное разрядами ночное небо - словно кадры из фильма про конец света, а хлеставший в окна дождь с градом походил на обстрел.

У Рифата Клинкова настолько крепкий сон, что грозу он даже не слышал. Зато с утра уже был там, где непогода наломала дров. В сквере напротив драматического театра один из атмосферных электрических разрядов поразил наземную мишень.

«Дупло, наверное, было, туда молния попала - и все, сквозь пронзило», - отметил мастер МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Рифат Клинков.

Как ни странно, но деревьев повалило не так много, как могло быть из-за разгула стихии. Зеленхозовцы отрабатывают все поступившие заявки. Специалисты «Пензавтодора» также устраняют последствия.

Работникам предприятий необходимо на дорогах очистить ливнеприемники от мусора, которым забило решетки.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 73-летнего мужчины на строительной площадке.
Бедному дедушке вероятно не хватало денег на еду из-за нищенской пенсии и он продолжал работать найдя здесь свою смерть...

Гость||

Апокалипсис- наказание за грехи. Кому попало, тому время задуматься.

Гость||

Природа мстит цивилизации: тысячи спутников интернетовской паутины меняют потоки атмосферных слоёв. Результат нашего вмешательства в естественное климатическое существование.

Гость||

Почему именно интернет? Над высоковольтными линиями облак по струнке встают. А такие с 60-х годов, как минимум.

Гость||

По мне так ТЦ в Кременчуке вчера было куда больше похоже на апокалипсис.

Гость||

Гость писал(a):

Апокалипсис
Тогда должны завалиться несколько кранов,а упал всего один?Может виноват "стрелочник"?

Гость||

Гость писал(a):

19:05
А нам НАСРАТЬ,что там ТЦ...

Гость||

В каком ТЦ может находиться 1000 людей? Это первый вопрос. Где погибшие? Вы же в каждую рану камерой лезет, а тут только общий фон.

Гость||

Гость писал(а):

Гость писал(a):

19:05
А нам НАСРАТЬ,что там ТЦ...

А нам нет. Погибли люди.

Гость||

С чего ты взял, что погибли. Военные тоже люди так то. Но они выбирали свой жизненный путь.

Гость||

Если бы погибли, вы бы уже мусолили всё с подробными фото и видео. Но тишина.

Гость||

Геращенко и трупы не показал бы?

Гость||

"Не знаю, кто такой Герашенко, и не трупы смотреть нехочу"

А обсуждать горазд? Ты же понял смысл. Были бы они, всё газеты бы пестрели фотками. Кто тебе платит?

Гость||

Ну и что вам это нато? Нападёт и отбрёт всю нефть? У кого, у вас? Или тех у кого семьи в тех самых странах нато?

Гость||

Не апокалипсис, а армагеддон.

Не в Арбекове, а в Арбекоге.

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Имя: Гость
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