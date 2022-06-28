Общество

Пензенцы больше не будут страдать из-за долгов однофамильцев

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Жители Пензенской области больше не будут ущемлены в правах из-за долгов их полных тезок. 20 июня вступил в силу федеральный закон, который призван решить проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства.

«В заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения», - пояснили в региональном управлении ФССП.

Таким образом, приставы будут получать только документы с четкими идентификаторами должников. Если такой информации нет, их вернут для надлежащего оформления.

В 2021 году пензенец в одно мгновение стал банкротом и задолжал почти 42 миллиона рублей из-за полного тезки из Самары. До этого он неоднократно получал уведомления о штрафах за его нарушения ПДД.

После многочисленных заявлений и жалоб счет пензенца все-таки разблокировали, а банк принес извинения за ошибку в размере долга. Однако горожанин боялся хранить деньги на своем счету и сразу после получения переводил их жене, а также подумывал переписать на родственников квартиру, чтобы не лишиться ее.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

После многочисленных заявлений и жалоб счет пензенца все-таки разблокировали, а банк принес извинения за ошибку в размере долга.
А наказать приставов за халатность, что ограничения вели на другого человека? Компенсировать моральный вред за потраченные нервы? Люди годами ходили правду доказывали.

Гость||

Страдать не будут, будут наслаждаться.

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