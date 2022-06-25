Общество

Глава Пензы поздравил выпускников с окончанием школы

Печать
Telegram

В субботу, 25 июня, глава Пензы Владимир Мутовкин направил выпускникам поздравление с завершением обучения в школе.

«Это один из самых волнующих моментов в жизни. Позади остались годы учебы, выпускные экзамены, впереди - студенческая жизнь, время принятия самостоятельных решений. Перед вами открываются новые горизонты.

Вы молоды, полны сил и энергии, и я верю, что каждый из вас сможет найти свое достойное место в жизни. Надеюсь, что в недалеком будущем многие из вас своими профессиональными достижениями прославят наш город.

Я от души желаю вам удачи во всех начинаниях, реализации ваших талантов и способностей! Мечтайте, творите, дерзайте! Крепкого вам здоровья, большого счастья, верных друзей и как можно больше позитивных событий!» - говорится в обращении Владимира Мутовкина к выпускникам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте