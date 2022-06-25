Глава Пензы поздравил выпускников с окончанием школы

25.06.2022 | 11:01

В субботу, 25 июня, глава Пензы Владимир Мутовкин направил выпускникам поздравление с завершением обучения в школе.

«Это один из самых волнующих моментов в жизни. Позади остались годы учебы, выпускные экзамены, впереди - студенческая жизнь, время принятия самостоятельных решений. Перед вами открываются новые горизонты.

Вы молоды, полны сил и энергии, и я верю, что каждый из вас сможет найти свое достойное место в жизни. Надеюсь, что в недалеком будущем многие из вас своими профессиональными достижениями прославят наш город.

Я от души желаю вам удачи во всех начинаниях, реализации ваших талантов и способностей! Мечтайте, творите, дерзайте! Крепкого вам здоровья, большого счастья, верных друзей и как можно больше позитивных событий!» - говорится в обращении Владимира Мутовкина к выпускникам.