Для ряда выпускников введут обязательную сдачу ЕГЭ по истории

09.07.2025 | 11:21

В России введут обязательную сдачу ЕГЭ по истории для гуманитарных специальностей. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил на заседании Совета Российского Союза ректоров 8 июля.

Он напомнил, что 22 июня Президент России Владимир Путин провел встречу с авторами учебника по истории, на которой было озвучено предложение о введении обязательного ЕГЭ по этой дисциплине для тех, кто хочет поступить в вузы на гуманитарные направления.

«С Рособрнадзором мы в ближайшее время создадим совместную рабочую группу. Ее участниками станут представители Администрации Президента, депутаты Госдумы, ректоры вузов, представители научно-педагогической общественности», - процитировала Сергея Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

Вышеназванный коллектив разработает окончательное решение по срокам и механизму введения обязательного госэкзамена.

В Пензенской области в 2025 году ЕГЭ по истории в основной период сдавали 748 человек, один из них (выпускник лицея № 14) набрал за работу 100 баллов.

«Результаты экзамена в целом незначительно отличаются от прошлых лет. Средний тестовый балл составил 61,7 (в 2024 году - 60,7). 17,8% выпускников получили высокобалльные результаты», - пояснили в региональном минобре.