В Пензенской области прокуратура добивается уборки мусора через суд

24.06.2022 | 16:47

В Спасском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства об охране окружающей среды.

На территориях Абашевского, Беднодемьяновского, Дубровского, Зубовского, Татарско-Шелдаисского сельсоветов обнаружены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

Прокуратура выдала представления об их ликвидации, и органы местного самоуправления отчитались о выполнении. Однако выяснилось, что навалы мусора никуда не делись.

«Прокурор района обратился в Спасский районный суд с требованиями о понуждении органов местного самоуправления к ликвидации несанкционированных свалок. Иски находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.