Общество

В Пензенской области прокуратура добивается уборки мусора через суд

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В Спасском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства об охране окружающей среды.

На территориях Абашевского, Беднодемьяновского, Дубровского, Зубовского, Татарско-Шелдаисского сельсоветов обнаружены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

Прокуратура выдала представления об их ликвидации, и органы местного самоуправления отчитались о выполнении. Однако выяснилось, что навалы мусора никуда не делись.

«Прокурор района обратился в Спасский районный суд с требованиями о понуждении органов местного самоуправления к ликвидации несанкционированных свалок. Иски находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

вот привели меня на суд а судья .....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура выдала представления об их ликвидации, и органы местного самоуправления отчитались о выполнении. Однако выяснилось, что навалы мусора никуда не делись.
А в пензе городскую свалку прокуратура не замечает сколько лет все кругом отравляет

Гость||

Это очень смешно.

Имя: Гость
Комментарий:

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