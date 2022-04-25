Уровень МРОТ не соответствует желаниям пензенцев

25.04.2022 | 09:26

Уровень МРОТ (минимального размера оплаты труда) в России в 2022 году составляет 13 890 руб. Однако пензенцы считают, что он должен быть в три раза больше.

Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. Они предложили респондентам выбрать желаемую сумму МРОТ в границах от установленной государством до значения среднемесячной зарплаты в РФ в январе 2022 года (55 715 рублей) и вычислили среднее значение.

По мнению пензенцев, желаемый уровень МРОТ - 32 900 рублей. По сравнению с январем 2022-го сумма выросла на 100 рублей. В ноябре 2020-го года жители областного центра хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 30 100.

Запросы пензенцев, согласно выводам экспертов, в числе самых скромных. Специалисты опросили жителей других крупных городов и выяснили, что МРОТ примерно на том же уровне желают в Нижнем Новгороде (33 200 рублей), Волгограде (33 400 рублей), Казани (33 500 рублей), Тольятти (33 600 рублей).

Самые высокие запросы у жителей Москвы (43 200 рублей), Владивостока (40 700 рублей), Санкт-Петербурга (39 400 рублей).