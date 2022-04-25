Оператор билайн запустил технологию VoLTE в Пензенской области

25.04.2022 | 14:00

Оператор билайн запускает голосовую связь нового поколения VoLTE (Voice over LTE*) на всей территории Пензенской области.

Новая технология не только даст абоненту возможность пользоваться мобильным интернетом во время звонка и обеспечит моментальное соединение с собеседником, но и сэкономит заряд батареи смартфона.

Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE без переключения стандартов связи, что открывает целый ряд преимуществ для клиентов. Так, абоненты могут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом: проверять почту, «серфить» в социальных сетях, загружать фото и видео.

А еще технология VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора смартфона, который разряжается быстрее из-за частых переключений стандартов связи.

«Запуск новой технологии VoLTE на территории области - это еще один значимый шаг в общей стратегии развития сети билайна. С каждым годом мы отмечаем увеличение нагрузки на сеть: растут и цифры потребления 4G-интернета, и параметры голосовой связи. Например, рост интернет-трафика год к году превысил 40%. Внедрение новых технологий, таких как VoLTE, позволяет нам поддерживать качество наших услуг на высоком уровне, обеспечивая стабильным интернетом и устойчивой связью наших абонентов», – отметил директор Пензенского отделения билайна Константин Иконников.

Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Важно учесть, что абонентам предварительно необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно по ссылке.

Стоит отметить, что билайн дает возможность жителям Пензенской области попробовать голосовую связь нового поколения и убедиться в качестве мобильных сервисов.

Новые абоненты, подключившиеся к билайну на тариф «Близкие люди 2» до 15 мая, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи**.

Тариф «Близкие люди 2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайна к своему тарифу***, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными минутами голосовой связи и гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг.

Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

* Голос через LTE.

** С 1.04.2022 по 15.05.2022 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения на ТП «Близкие люди 2» в ряде городов можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.

*** Услуга платная.