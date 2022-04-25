Компания «Ростелеком» рассказала о виртуальных угрозах детям

25.04.2022 | 10:26

Компания «Ростелеком» представила участникам пензенского областного родительского собрания мини-фильмы из видеотеки сервиса Wink о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде. Мероприятие прошло в центре культурного развития «Дом офицеров».

Родители и педагоги посмотрели фильм «Виртуальная реальность». В нем говорится о том, как не стать жертвой злоумышленника, создавшего себе привлекательный образ в сети. Компания «Ростелеком» на мероприятии вручила учителям благодарственные письма за большое внимание к теме детской интернет-безопасности.

«Каждая из шести серий посвящена какой-либо виртуальной угрозе. В короткометражках в игровой форме показывается механизм вовлечения детей и подростков в схемы злоумышленников и даются рекомендации, как избежать обмана. Все сюжеты приближены к реальным ситуациям. Одна из таких произошла с моим сыном. Ребенку предложили подтвердить реквизиты карты родителя и сообщить код, полученный по СМС. Мой сын сразу же передал телефон мне, а герой фильма попался на удочку аферистов», - рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

«В этом году областное родительское собрание мы посвятили проблемам защиты школьников в интернет-среде. Родители не всегда успевают за технологическими трендами, поэтому зачастую не могут контролировать поведение детей в сети. На мероприятие мы пригласили психологов, представителей ИТ-сферы и отрасли связи. Их советы помогут взрослым быстрее сориентироваться в виртуальном пространстве и защитить своих детей от опрометчивых поступков», - прокомментировала заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

Мини-фильмы сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей». Большая часть юных актеров - воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной. Консультировали создателей сериала эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

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