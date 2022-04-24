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Общество

Жители Заречного пройдут по улицам крестным ходом

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В понедельник, 25 апреля, в Заречном организуют крестный ход. Мероприятие начнется в 18:00. Отправной точкой станет строящийся храм Серафима Саровского.

Как пишет портал «Заречье сегодня», горожане с молитвами и старинной иконой Иверской Божией Матери пройдут по улице Заречной, проспектам 30-летия Победы, Мира, а затем по улицам Комсомольской и Литке.

Крестный ход завершится в Воскресенском молитвенном доме. Икона какое-то время будет оставаться там.

Известно, что этот образ отреставрировали. Икона хранится в храме Георгия Победоносца.

Также портал сообщает о богослужении, которое проведет для зареченцев митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Оно пройдет в Воскресенском молитвенном доме 26 апреля, начало в 8:00.

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Светское государство по конституции

Гость||

По конституции оно еще и демократическое, со сменяемой властью даже)))

Гость||

Вот это я понимаю а в городишки слабо заиутить?

Гость||

ЧУДО ЧУДНОЕ...

Гость||

Вокруг церкви - не вопрос,но зачем по городу?

Гость||

Зачем???

Имя: Гость
Комментарий:

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