Жители Заречного пройдут по улицам крестным ходом

В понедельник, 25 апреля, в Заречном организуют крестный ход. Мероприятие начнется в 18:00. Отправной точкой станет строящийся храм Серафима Саровского.
Как пишет портал «Заречье сегодня», горожане с молитвами и старинной иконой Иверской Божией Матери пройдут по улице Заречной, проспектам 30-летия Победы, Мира, а затем по улицам Комсомольской и Литке.
Крестный ход завершится в Воскресенском молитвенном доме. Икона какое-то время будет оставаться там.
Известно, что этот образ отреставрировали. Икона хранится в храме Георгия Победоносца.
Также портал сообщает о богослужении, которое проведет для зареченцев митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Оно пройдет в Воскресенском молитвенном доме 26 апреля, начало в 8:00.
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