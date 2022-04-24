В регионе за сутки подтвердили 132 случая коронавируса

В Пензенской области уменьшается суточное количество случаев коронавирусной инфекции. Так, в воскресенье, 24 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о 132 заразившихся.
23-го числа выявили 135 новых случаев, 22-го - 137.
В воскресную статистику по заболеваемости COVID-19 вошли Пенза (87 инфицированных), Пензенский (15), Тамалинский (10), Колышлейский (8) районы.
Кроме того, 7 новых пациентов зарегистрировали в Заречном, 3 - в Мокшанском районе, по 1 - в Белинском и Пачелмском.
31 человека медики госпитализировали.
Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 183 854 случая коронавируса, в 177 194 из них все окончилось выздоровлением (139 пациента выписано за последние сутки), в 5 760 - смертью (+7).
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Ау, губернатор.
Пора отменять бесполезные маски