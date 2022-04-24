В Пензенской области за весну хотят восстановить почти 250 га леса

24.04.2022 | 14:29

Весной в Пензенской области планируют посадить лес на площади в 249,97 га. Из них 38,93 га займут культуры с закрытой корневой системой, то есть предварительно выросшие в специальных контейнерах.

Как уточнили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, на 20 апреля деревья посадили на площади около 70 га.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2021 году погибло 87,2 га леса, из них 7,5 га - хвойных. Основная причина гибели деревьев - неблагоприятная погода.

В минувшем году искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев, саженцев, семян) сократилось на 22,5%, естественное же (минерализация поверхности почвы, сохранение семенных деревьев, подроста при рубках) увеличилось на 18,9%.

Сейчас пензенский лесной фонд насчитывает 964,5 тыс. га.