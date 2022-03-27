В регионе из-за неблагоприятной погоды погибло более 80 га леса

27.03.2022 | 14:41

В Пензенской области в 2021 году погибло 87,2 га леса, из них 7,5 га - хвойных. Такие данные обнародовал Пензастат.

Основной причиной гибели деревьев (75,5% площади потерянного леса) стали неблагоприятные погодные условия.

Специалисты подсчитали, что сейчас лесной фонд Пензенской области составляет 964,5 тыс. га.

Как отметили в Пензастате, основным мероприятием по созданию новых лесов или улучшению состава древесных пород в уже существующих является лесовосстановление.

В 2021 году его объемы выросли на 73,8 га, охватив 1 401,7 га. Искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев, саженцев, семян) при этом сократилось на 22,5%, естественное же (минерализация поверхности почвы, сохранение семенных деревьев, подроста при рубках) увеличилось на 18,9%.

«Рубки ухода за лесными насаждениями проведены на 1 616,9 га (на 29,8% меньше, чем в 2020 году), более половины из них (52,0% или 840,9 га) - рубки осветления и прочистки», - добавили в Пензастате.