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Общество

В регионе из-за неблагоприятной погоды погибло более 80 га леса

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В Пензенской области в 2021 году погибло 87,2 га леса, из них 7,5 га - хвойных. Такие данные обнародовал Пензастат.

Основной причиной гибели деревьев (75,5% площади потерянного леса) стали неблагоприятные погодные условия.

Специалисты подсчитали, что сейчас лесной фонд Пензенской области составляет 964,5 тыс. га.

Как отметили в Пензастате, основным мероприятием по созданию новых лесов или улучшению состава древесных пород в уже существующих является лесовосстановление.

В 2021 году его объемы выросли на 73,8 га, охватив 1 401,7 га. Искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев, саженцев, семян) при этом сократилось на 22,5%, естественное же (минерализация поверхности почвы, сохранение семенных деревьев, подроста при рубках) увеличилось на 18,9%.

«Рубки ухода за лесными насаждениями проведены на 1 616,9 га (на 29,8% меньше, чем в 2020 году), более половины из них (52,0% или 840,9 га) - рубки осветления и прочистки», - добавили в Пензастате.

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Гость||

А где Москвин?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

лесовосстановление (посадка сеянцев, саженцев, семян) при этом сократилось на 22,5%,
Вот она, оценка деятельности нынешнего губернатора! Выходит, при Иване-то за лесом следили получше.

Гость||

Лес разворовали, а списали на неблагоприятную погоду.

Гость||

Работнички лёд кололи -

Начальнички мёд пороли,

Напоролись до ушей,

А списали на мышей.

Гость||

Да нормальная погода была че врать то?

Гость||

Не погода тут виновата. Эт ВСУ бомбардировки проводили))

Гость||

Погодите, они еще 800 Га спишут на жучков короедов спиногрызов

Гость||

Весной лесной пал скроет,что вывезли по зимнику...?

Гость||

Тысячи жителей российских регионов остались без электричества. Энергетики называют причиной непогоду.

Гость||

Какие неблагоприятные погодные условия?!ха ха!вырубили,разворовали,продали!всем известны эти погодные условия! Когда же перестанут думать ,что народ совсем дебильный?!если молчат,то можно на условия списать.?чего добиваетесь,господа??

Гость||

это ещё мелочь, скоро смотрите ещё придумают, снег поздно растаял, зайцы саженцы съели, ветер повлиял, а сейчас лес везут около 30 см, нет у них стыда, что детям оставят.

Гость||

Очередной бред?а сколько черные лесорубы вывезли?

Имя: Гость
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