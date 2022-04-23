За сутки в Пензенской области COVID-19 подтвердился 135 раз

23.04.2022 | 12:31

В субботу, 23 апреля, региональный оперштаб сообщил о 135 подтвержденных в Пензенской области случаях COVID-19 за минувшие сутки, из которых в 31 потребовалась госпитализация.

73 человека заболели в Пензе, 16 - в Никольском районе, 12 - в Пензенском.

7 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Шемышейском районе, по 5 - в Кузнецком и городе Заречном, 4 - в Бессоновском, 3 - в Городищенском, 2 - в Лунинском районе.

По 1 диагнозу поставили в Башмаковском, Иссинском, Каменском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Сосновоборском и Тамалинском районах.

За все время эпидемии количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 183 722. 177 055 человек признаны выздоровевшими, в том числе 165 выписаны накануне. 5 753 пациента скончались, из них 4 - 22 апреля.