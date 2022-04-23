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Общество

За сутки в Пензенской области COVID-19 подтвердился 135 раз

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В субботу, 23 апреля, региональный оперштаб сообщил о 135 подтвержденных в Пензенской области случаях COVID-19 за минувшие сутки, из которых в 31 потребовалась госпитализация.

73 человека заболели в Пензе, 16 - в Никольском районе, 12 - в Пензенском.

7 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Шемышейском районе, по 5 - в Кузнецком и городе Заречном, 4 - в Бессоновском, 3 - в Городищенском, 2 - в Лунинском районе.

По 1 диагнозу поставили в Башмаковском, Иссинском, Каменском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Сосновоборском и Тамалинском районах.

За все время эпидемии количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 183 722. 177 055 человек признаны выздоровевшими, в том числе 165 выписаны накануне. 5 753 пациента скончались, из них 4 - 22 апреля.

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Гость||

Кххххх, тьфу!

Гость||

А что вы хотели? Неделя холодной и сырой погоды в квартирах без отопления дола результат. спазибо городской администрации за заботу.

Гость||

Радует, что с каждым днем все меньше и меньше число выявленных, надеемся, что вскоре будет ноль.

Гость||

Прохладно, скоро все соплями блестеть начнем.

Имя: Гость
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