В Пензе пройдет агрофестиваль для садоводов и огородников

23.04.2022 | 12:45

В субботу, 30 апреля, на площадке около ТРК «Коллаж» в Пензе с 9:00 до 15:00 пройдет традиционный «АгроFest».

Ярмарка для садоводов и огородников приурочена к началу дачных работ. На ней можно будет приобрести саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду овощей и цветов, материал для озеленения территорий.

Получить высокий урожай помогут удобрения, средства защиты растений и ухода за ними.

Также на площадке пройдет продажа предметов бытового и хозяйственного назначения, оборудования и инвентаря, садовой мебели, фигур, плетеных и кованых изделий, предметов декоративно-прикладного творчества.

Кроме торговли, будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. На фестивале выступят фольклорные коллективы, пройдут конкурсы и викторины, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.