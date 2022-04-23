Сетевое издание|18+|Суббота|23 апр 2022|13:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе пройдет агрофестиваль для садоводов и огородников

Печать
Telegram

В субботу, 30 апреля, на площадке около ТРК «Коллаж» в Пензе с 9:00 до 15:00 пройдет традиционный «АгроFest».

Ярмарка для садоводов и огородников приурочена к началу дачных работ. На ней можно будет приобрести саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду овощей и цветов, материал для озеленения территорий.

Получить высокий урожай помогут удобрения, средства защиты растений и ухода за ними.

Также на площадке пройдет продажа предметов бытового и хозяйственного назначения, оборудования и инвентаря, садовой мебели, фигур, плетеных и кованых изделий, предметов декоративно-прикладного творчества.

Кроме торговли, будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. На фестивале выступят фольклорные коллективы, пройдут конкурсы и викторины, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Чушь

Гость||

Там по конским ценам всё, обдираловка!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте