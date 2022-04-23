В Пензе пройдет агрофестиваль для садоводов и огородников

В субботу, 30 апреля, на площадке около ТРК «Коллаж» в Пензе с 9:00 до 15:00 пройдет традиционный «АгроFest».
Ярмарка для садоводов и огородников приурочена к началу дачных работ. На ней можно будет приобрести саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду овощей и цветов, материал для озеленения территорий.
Получить высокий урожай помогут удобрения, средства защиты растений и ухода за ними.
Также на площадке пройдет продажа предметов бытового и хозяйственного назначения, оборудования и инвентаря, садовой мебели, фигур, плетеных и кованых изделий, предметов декоративно-прикладного творчества.
Кроме торговли, будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. На фестивале выступят фольклорные коллективы, пройдут конкурсы и викторины, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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