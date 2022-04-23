С начала года в Пензе закрасили более 750 незаконных надписей

23.04.2022 | 18:45

Черным по белому. Таких надписей на стенах городских домов быть не должно, поэтому их устраняют люди в защитных костюмах.

Поиск и уничтожение противоправных надписей происходит в присутствии сотрудников полиции и представителей администрации города Пензы.

Пока волонтеры молодежного движения «Стопнаркотик» закрашивают чужие художества, взрослые участники рейда проводят профилактические беседы с местными жителями.

«Информируем, что нанесение незаконных рекламных надписей о местах приобретения наркотических средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

Обращаюсь к жителям региона. В случае если вам стали известны факты совершения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, нужно позвонить по номеру телефона доверия 59-10-10», - сообщила замначальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.

Всего с начала года добровольцами было уничтожено свыше 750 надписей пронаркотического содержания.