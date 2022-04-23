Пензенцам предложили обмениваться ненужными вещами

23.04.2022 | 19:45

Анна Карманова - постоянная участница акции «Это вам не мусор!». Девушка в течение месяца сортирует у себя дома отходы (это могут быть пластиковые, стеклянные, жестяные бутылки, банки, контейнеры, газеты, журналы, картонные упаковки, ненужная одежда, использованные батарейки), чтобы не просто выкинуть на помойку, а сдать их в качестве вторсырья на переработку.

«Каждый человек должен быть ответственным и заботиться об окружающей среде. И это не так тяжело на самом деле: раз в месяц собрать в пакет и отвезти. Мусор храню в пакетах на балконе. Это не занимает много места и много времени. Я считаю, что каждый человек может внести свой маленький, но вклад», - поделилась мнением Анна Карманова.

Второй раз присоединилась к экологической акции и молодая пара из Заречного. Они привезли на переработку целый багажник всякого добра.

«Вариантов хранения и сортировки уйма. Можно организовать на кухне, на балконе, у меня часть в гараже. Кто-то должен начать. Если мы будем подавать положительный пример, его кто-то воспримет и поддержит», - отметил участник акции Павел Лукьянов.

И с каждым разом желающих сдать отходы без ущерба для экологии становится все больше. Акция «Это вам не мусор!» проходит ежемесячно в разных районах города.

«Мы добавили еще один вид тех отходов, которые можно принести. Это просроченные медикаменты. По правилам их тоже нельзя выбрасывать в общий мусор, их нужно отдельно утилизировать», - рассказала организатор акции Анна Можачкина-Грибанова.

Также одновременно со сбором «немусора» теперь будет проходить и акция «Зеленая суббота».

«Каждый месяц мы будем предлагать людям обмениваться определенными вещами, которые им не нужны, лежат дома без надобности, но в хорошем состоянии. Например, в эту субботу мы обмениваемся электроприборами, различными гаджетами», - пояснила Анна Можачкина-Грибанова.