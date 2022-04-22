Жительница Бекова заплатит 30 000 за дискредитацию ВС РФ

22.04.2022 | 13:47

В четверг, 21 апреля, жительницу Бекова оштрафовали за негативную оценку Вооруженных Сил Российской Федерации.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» женщина разместила посты, которые, по заключению экспертов, дискредитировали действия ВС РФ.

Записи попали в поле зрения правоохранителей и сельчанку привлекли к административной ответственности.

Свою вину женщина признала, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Ранее по аналогичной статье жителя Никольска оштрафовали на 40 000 рублей за комментарий в местной группе соцсети «ВКонтакте»; пензенского первокурсника - на 50 000 за надписи с на стенах домов; жительницу Башмакова - на 45 000 за комментарий.