Жительница Бекова заплатит 30 000 за дискредитацию ВС РФ

В четверг, 21 апреля, жительницу Бекова оштрафовали за негативную оценку Вооруженных Сил Российской Федерации.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» женщина разместила посты, которые, по заключению экспертов, дискредитировали действия ВС РФ.
Записи попали в поле зрения правоохранителей и сельчанку привлекли к административной ответственности.
Свою вину женщина признала, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.
Ранее по аналогичной статье жителя Никольска оштрафовали на 40 000 рублей за комментарий в местной группе соцсети «ВКонтакте»; пензенского первокурсника - на 50 000 за надписи с на стенах домов; жительницу Башмакова - на 45 000 за комментарий.
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научились штраф собирать то за маски то за дискредитацию, за все кроме выполнения свой прямой работы по защите прав от хулиганов, мошенников, грабителей, воров итп