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Общество

Жительница Бекова заплатит 30 000 за дискредитацию ВС РФ

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В четверг, 21 апреля, жительницу Бекова оштрафовали за негативную оценку Вооруженных Сил Российской Федерации.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» женщина разместила посты, которые, по заключению экспертов, дискредитировали действия ВС РФ.

Записи попали в поле зрения правоохранителей и сельчанку привлекли к административной ответственности.

Свою вину женщина признала, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Ранее по аналогичной статье жителя Никольска оштрафовали на 40 000 рублей за комментарий в местной группе соцсети «ВКонтакте»; пензенского первокурсника - на 50 000 за надписи с на стенах домов; жительницу Башмакова - на 45 000 за комментарий.

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Гость||

научились штраф собирать то за маски то за дискредитацию, за все кроме выполнения свой прямой работы по защите прав от хулиганов, мошенников, грабителей, воров итп

Гость||

Даже в Беково "толерантная" нашлась...

Чаво евойной ишо не по нраву?

Гость||

Маски не модно. Сейчас за произнесённое в слух название бессмертного произведения Л. Н. Толстой. Война и мир уже 2 раза штраф получишь.

Гость||

Как же теперь брать это произведение в библиотеке, страшно даже представить. Попросил книгу - а на тебя донос сразу в нквд.

Гость||

Почему разные суммы в штрафах?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.04.2022 14:27|

Почему разные суммы в штрафах?

ну это смотря с какой ноги судья встал утром, с левой значит по минималке, с правой - по максимум...

Гость||

Я молчу,

И ты молчишь!

Оба мы молчали!

А это потому,

Что в России оба проживаем!

Я другой такой Страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас за произнесённое в слух название бессмертного произведения Л. Н. Толстой. Война и мир уже 2 раза штраф
А надо сажать, я щщитаю. Ибо нехрен сиськи мять и жопкой вилять.

Гость||

О военных или хорошо или ничего

Гость||

Гость писал(a):

Как же теперь брать это произведение в библиотеке, страшно даже представить
Надо говорить "дайте произведение графа Толстого с запрещенным названием", наверное.

Гость||

С Днем рождения, Владимир Ильич! 152 года сегодня.

Тебя ругали последние 32 года,а чем сейчас то лучше?

Тогда были белые и красные. А сейчас?

Имя: Гость
Комментарий:

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