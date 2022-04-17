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Общество

Никольчанина наказали за дискредитацию ВС РФ

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Никольский районный суд вынес приговор местному жителю за комментарий под постом в социальной сети «ВКонтакте».

Как установили следствие и суд, 17 марта мужчина был у себя дома, прочел публикацию в группе «Подслушано в Никольске» и высказал свое мнение, воспользовавшись приложением в телефоне.

Его слова и действия сочли «направленными на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

При вынесении приговора суд учел материальное положение и личность мужчины, характер совершенного правонарушения и его обстоятельства и назначил наказание в виде административного штрафа.

Никольчанину придется заплатить 40 000 рублей.

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Гость||

Анекдот про прапорщика тоже попадает под статью?

Гость||

Сраный вонючий маразм.

Гость||

За базар отвечать надо. С метлой осторожно.

Гость||

Обсуждайте предстоящий дачный сезон.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.04.2022 18:48|

За базар отвечать надо. С метлой осторожно

Базарят бабки на базаре

Гость||

Лучше б так же быстро мошенников находили и наказывали, которые пенсионеров разводят на деньги по телефону.

Гость||

Новый вид бизнеса.Человек 20 штрафанули,уже миллион почти.

Гость||

Гость писал(а):

> Анекдот про прапорщика тоже попадает под статью?

Комментарий навальниста

Гость||

Гость писал(а):

> Новый вид бизнеса.Человек 20 штрафанули,уже миллион почти.

Комментарий навальниста

Гость||

Денавальнизация продолжается

Гость||

Вот больной на голову,везде ему навальнисты мерещятся.

Гость||

Навальный цены на все приавил и пенсионный возраст поднял.

Гость||

Гость писал(а):

> Навальный цены на все приавил и пенсионный возраст поднял.

Навальнисты ëрничают

Гость||

Гость писал(а):

> Вот больной на голову,везде ему навальнисты мерещятся.

Навальнистам мерещатся "дворцы Путина" в Геленджике

Гость||

Гость писал(а):

> Навальнистам мерещатся "дворцы Путина" в Геленджике

А ещë им мерещатся "фальсификации" на выборах

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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