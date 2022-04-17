Никольчанина наказали за дискредитацию ВС РФ

Никольский районный суд вынес приговор местному жителю за комментарий под постом в социальной сети «ВКонтакте».
Как установили следствие и суд, 17 марта мужчина был у себя дома, прочел публикацию в группе «Подслушано в Никольске» и высказал свое мнение, воспользовавшись приложением в телефоне.
Его слова и действия сочли «направленными на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.
При вынесении приговора суд учел материальное положение и личность мужчины, характер совершенного правонарушения и его обстоятельства и назначил наказание в виде административного штрафа.
Никольчанину придется заплатить 40 000 рублей.
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