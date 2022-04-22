В Пензе фестиваль открыл сезон игр официальной лиги КВН «Сура»

22.04.2022 | 20:43

На сцене центра культурного развития «Дом офицеров» шутит молодежь. Фестиваль открывает сезон игр официальной лиги КВН «Сура». Здесь только лучшие. Из 25 коллективов веселых и находчивых в результате редакторских просмотров было отобрано 19.

«У нас участвуют команды и школьников, и колледжей, и университетов, и даже заводов. Команды абсолютно всех возрастов. Это официальная лига, здесь самые смешные», - рассказал редактор лиги КВН «Сура» Владимир Шмарев.

Именно эти коллективы и борются за право участия в сезоне лиги КВН «Сура». Задача не из легких. Выступления оценивают старшие коллеги по творческому цеху. В качестве одного из членов жюри пригласили игрока команды «Росы» из Высшей лиги Александра Лебедева.

«У меня уже есть свои фавориты. Есть несколько команд, у которых, я думаю, хорошее будущее», - отметил он.

В итоге в сезоне 2022 официальной лиги КВН «Сура» зрители увидят 13 команд. Осенью им предстоит выступить в 1/4 финала.